Sassuolo, occhio al nome nuovo per sostituire Locatelli (Di mercoledì 28 luglio 2021) La dirigenza neroverde è al lavoro per sostituire Manuel Locatelli. Il futuro del centrocampista di Lecco sembra essere lontano da Reggio Emilia. Proprio per questo motivo il direttore del Sassuolo Carnevali è al lavoro. Nel mirino c’è Matheus Henrique del Gremio. Sassuolo, Locatelli ai saluti Il centrocampista classe 1998 è vicino a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Sono tante le squadre su di lui, ma la sua volontà è stata e sarà fondamentale. La Juventus è pronta ad accoglierlo per rimpolpare la mediana bianconera. Massimiliano Allegri vuole a consegnargli le chiavi del ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021) La dirigenza neroverde è al lavoro perManuel. Il futuro del centrocampista di Lecco sembra essere lontano da Reggio Emilia. Proprio per questo motivo il direttore delCarnevali è al lavoro. Nel mirino c’è Matheus Henrique del Gremio.ai saluti Il centrocampista classe 1998 è vicino a diventare ungiocatore della Juventus. Sono tante le squadre su di lui, ma la sua volontà è stata e sarà fondamentale. La Juventus è pronta ad accoglierlo per rimpolpare la mediana bianconera. Massimiliano Allegri vuole a consegnargli le chiavi del ...

