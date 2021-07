Sardegna, travolto da un furgone mentre soccorre automobilista: muore poliziotto 36enne in provincia di Nuoro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Stava soccorrendo un automobilista in panne in mezzo a una superstrada, quando è stato travolto e ucciso da un furgone. La vittima è un poliziotto di 36 anni, in servizio alla polizia stradale di Siniscola in Sardegna. A nulla sono serviti i soccorsi del 118. L’incidente è avvenuto nella mattina del 28 luglio in provincia di Nuoro, lungo la statale 121 Dcn a Posada. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada con il comandante della stradale di Nuoro Leopoldo Testa, per eseguire i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Stavando unin panne in mezzo a una superstrada, quando è statoe ucciso da un. La vittima è undi 36 anni, in servizio alla polizia stradale di Siniscola in. A nulla sono serviti i soccorsi del 118. L’incidente è avvenuto nella mattina del 28 luglio indi, lungo la statale 121 Dcn a Posada. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada con il comandante della stradale diLeopoldo Testa, per eseguire i ...

