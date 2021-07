Sarah Ferguson snobbata da The Crown: “Avevo offerto il mio aiuto per il personaggio” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si era proposta come “royal adviser” per The Crown, ma la produzione ha snobbato la sua proposta: Sarah Ferguson, Duchessa di York, ha raccontato di aver scritto al produttore esecutivo dello show, Andy Harries, per fornire informazioni sulla Famiglia Reale. Una fonte diretta insomma, che però non è stata presa in considerazione. L’ex moglie del principe Andrea avrebbe voluto collaborare a The Crown come consulente sui fatti della Royal Family: “Gli ho detto, ‘Perché non posso aiutare il mio personaggio?‘”, ha rivelato a Town & Country, aggiungendo che la sua offerta è stata ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si era proposta come “royal adviser” per The, ma la produzione ha snobbato la sua proposta:, Duchessa di York, ha raccontato di aver scritto al produttore esecutivo dello show, Andy Harries, per fornire informazioni sulla Famiglia Reale. Una fonte diretta insomma, che però non è stata presa in considerazione. L’ex moglie del principe Andrea avrebbe voluto collaborare a Thecome consulente sui fatti della Royal Family: “Gli ho detto, ‘Perché non posso aiutare il mio?‘”, ha rivelato a Town & Country, aggiungendo che la sua offerta è stata ...

