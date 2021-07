Sara Loda capitano del Volley Bergamo 1991 | “Nella mia città | che onore”

(Di mercoledì 28 luglio 2021). Bergamasca, simbolo di tenacia. Atleta capace di mettere in campo i valori della suae un’inesauribile voglia di lottare. È. È il. E lo sarà anche diper la stagione 2021-2022. «È un bel momento per la pallavolo a– conferma la schiacciatrice orobica – perché negli ultimi anni abbiamo vissuto sapendo che la Società stava facendo fatica e che lo spettro della chiusura era dietro l’angolo. Questa rinascita, questa voglia nuova che si sente, con obiettivi nuovi, sono una boccata ...

