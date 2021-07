Santo Giuliano | il dramma dell' ex di Amici | Arresto cardiaco dopo il vaccino | il mio cuore si è spento

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ricoverato in ospedale perla prima dose diPfizer. E' accaduto a, ballerino ed ex concorrente di2013. Il giovane 33enne originario di Nola, in provincia di Napoli, si trova a Dubai per motivi di lavoro dove gli è stato chiesto di sottoporsi a vaccinazione per una maggiore sicurezza durante le esibizioni. Su Instagramha raccontato la sua esperienzatica, iniziata pochi giornila prima dose del farmaco anti-Covid, ricevuta il 15 ...

Ricoverato in ospedale per arresto cardiaco dopo la prima dose di vaccino Pfizer. E' accaduto a, ballerino ed ex concorrente di Amici 2013 . Il giovane 33enne originario di Nola, in provincia di Napoli , si trova a Dubai per motivi di lavoro dove gli è stato chiesto di sottoporsi ...... Via Pian della Carlotta, Via Orti della Paola, Via delle Terme Calidae, Via Castel, località Sambuco, località Cerqueto, Via Monte Organo, Via Patrizi Montoro, Via Monte, Via del ...Un ex ballerino professionista della scuola di Amici di Maria De Filippi nonché ex concorrente del talent, è andato in arresto cardiaco dopo aver ricevuto la somministrazione del vaccino.Ha trentatré anni Santo Giuliano, uno dei ballerini più amati formatisi professionalmente nella scuola di “Amici – di Maria De Filippi“. Uno dei ballerini più amati della scuola di… Leggi ...