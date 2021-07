Santa Maria Capua Vetere | avviata revoca incarico direttrice carcere

(Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ stato avviato il procedimento didell’nei confronti di Elisabetta Palmieri,della Casa Circondariale di“Francesco Uccella”. Lo si apprende da fonti del Dap che riferiscono che con provvedimento di ieri del Direttore generale del personale del Dap, le viene contestata “un’anomala condotta” nell’avere consentito, venerdì 23 luglio, al suo compagno, soggetto estraneo all’amministrazione, di presenziare alla visita in istituto della senatrice Cinzia Leone e di accompagnarla negli incontri con i detenuti. L’uomo, ...

commenta E' stato avviato il procedimento di revoca dell'incarico nei confronti di Elisabetta Palmieri, direttrice della Casa Circondariale diCapua Vetere 'Francesco Uccella', il carcere in cui sono avvenute violenze nei confronti dei detenuti. Alla dirigente viene contestata 'un'anomala condotta nell'avere consentito al suo ...Un uomo di 71 anni è stato trasportato in codice 2 (giallo) al pronto soccorso dell'ospedalealle ScotteArriva il procedimento di revoca dell’incarico nei confronti di Elisabetta Palmieri, direttrice della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, per «anomala condotta». Aveva consentito al compag ...È stato avviato il procedimento di revoca dell’incarico nei confronti di Elisabetta Palmieri, direttrice della Casa Circondariale di Santa Maria Vetere «Francesco Uccella», il carcere delle violenze a ...