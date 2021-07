San Giuliano saluta l’ex sindaco Virginio Bordoni | morto a 65 anni

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Deceduto a seguito di una lunga malattia, era stato in carica dal 1992 al 1999. Successivamente aveva ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici a Vizzolo. Segala: «Uomo di grande integrità morale e onestà intellettuale»

Deceduto a seguito di una lunga malattia, era stato in carica dal 1992 al 1999. Successivamente aveva ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici a Vizzolo. Segala: «Uomo di grande integrità mo ...