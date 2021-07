Salvini | no nuove restrizioni | aspettiamo dati settimana prossima

(Di mercoledì 28 luglio 2021) "Sui giornali leggevo che già oggi o domani ci sarebbero state altre: così non è. Non ci saranno, ci pensiamo". Lo ha detto il segretario della Lega ...

Non ci sarannorestrizioni, ci pensiamo settimana prossima". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo, al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi."Chiediamo che prima di ...Stiamo aspettando lemosse di Can Yaman e Diletta Leotta dopo che i due si sarebbero separati. era al Papeete Beach e ha incontrato Matteo. L'influencer ha salutato, scherzato con il ...Primo faccia a faccia dopo la conferenza stampa in cui il presidente del Consiglio aveva detto: «Chi invita a non vaccinarsi invita a morire». Salvini sull'ipotesi green pass per i trasporti: «Questa ...Roma, 28 lug. (Adnkronos) – Col premier Mario Draghi sono stati affrontati “tanti temi e ne parleremo nei prossimi mesi: il tema del lavoro, della scuola, delle pensioni, della migrazione” oltre al gr ...