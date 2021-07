Salvini vede Draghi: «Misure? Si valuta la settimana prossima. Rammarico per frasi ingenerose» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Matteo Salvini parla di un chiarimento sulle parole espresse dal premier Mario Draghi in conferenza stampa. «Sì», c'è stato, «ma chiedetelo a lui, non parlo... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 luglio 2021) Matteoparla di un chiarimento sulle parole espresse dal premier Marioin conferenza stampa. «Sì», c'è stato, «ma chiedetelo a lui, non parlo...

Advertising

ManuQ24916888 : RT @Musso___: Allora, vediamo : - Giorgetti Garavaglia votano #greenpass in CdM - Salvini ?? va a rassicurare Draghi che per #greenpass non… - LiberoFreedom : RT @Musso___: Allora, vediamo : - Giorgetti Garavaglia votano #greenpass in CdM - Salvini ?? va a rassicurare Draghi che per #greenpass non… - MinutemanItaly : RT @Musso___: Allora, vediamo : - Giorgetti Garavaglia votano #greenpass in CdM - Salvini ?? va a rassicurare Draghi che per #greenpass non… - mattinodinapoli : #Salvini vede Draghi: «Rammarico per le sue parole, la Lega lavora. Vaccini? Sono per la libertà» - TV7Benevento : **Governo: Draghi vede Salvini, 'incontro proficuo e cordiale'**... -