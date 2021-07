Salute mentale | monitoraggio continuo Altro ritiro per Simone Biles | un misterioso dramma | ore di angoscia per la campionessa

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilumano e sportivo disi arricchisce di un nuovo, toccante, capitolo: la ginnasta si è ritirata anche dalla finale individuale. L'annuncio dopo il forfait della vigilia alla finale a squadre. Da par suo, il team degli Stati Uniti fa sapere che "dopo un'ulteriore valutazione medica" la star della ginnastica a stelle e strisce ha deciso di non gareggiare "per concentrarsi sulla sua". "continuerà a essere monitorata ogni giorno per capire se partecipare alla finale individuale di specialità (in inglese “event finals”, ndr)", si legge nel ...

Advertising

fattoquotidiano : Simone Biles è campionessa anche nel confermare le sue fragilità. Ecco le sue parole #Tokyo2020 - repubblica : Olimpiadi, Biles si ritira: 'La squadra non deve rischiare per una mia cavolata. Darò priorità alla salute mentale' - Lorenza_Mi : RT @iamjohnlan: Il paragone forzato della stampa italiana (@repubblica) che mette a confronto la Pellegrini (la forza) e Biles (la debolezz… - sindelicato : RT @Libero_official: 'Quei demoni con cui devo confrontarmi'. #Tokyo2020, #SimoneBiles si ritira anche dalla finale individuale. Il team Us… - 19_maggio : RT @ginginnigin: il messaggio più prezioso di queste olimpiadi resterà quello di simone biles che, da vera leggenda, ha avuto il coraggio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute mentale

Simon Biles non parteciperà alla finale individuale all - around dei Giochi di Tokyo 2020 "per concentrarsi sulla sua". Lo ha annunciato Usa Gymnastics. La 24enne campionessa statunitense si è ritirata dalla finale a squadre di martedì, ma aveva lasciato aperta la sua partecipazione alla competizione ...Dopo il ritiro di martedì nella gara a squadre, è di questa mattina la decisione di non partecipare nemmeno alla finale individuale all - around "per concentrarsi sulla sua". Lo ha ...Ieri la fuoriclasse americana aveva dichiarato sui social: "Devo fare ciò che è meglio per me e pensare alla mia salute mentale, perché voglio stare bene e perché c'è una vita oltre la ginnastica".Simon Biles non parteciperà alla finale individuale all-around dei Giochi di Tokyo 2020 «per concentrarsi sulla sua salute mentale». Lo ha annunciato Usa Gymnastics. La 24enne campionessa statunitense ...