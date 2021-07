Salerno, più pulizia per il centro storico: arrivano due nuovi veicoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Due nuovi mezzi, alimentati ad energia elettrica e quindi anche meno rumorosi, serviranno a garantire maggiore pulizia dei vicoli stretti del centro storico di Salerno, rispondendo così alle lamentele e ai disagi più volte registrati negli ultimi tempi da parte dei residenti del cuore antico della città. Questa mattina, in piazza Largo Campo, il sindaco Vincenzo Napoli, insieme all’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, hanno presentato in particolare una nuova mini lavastrade elettrica acquistata appositamente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Duemezzi, alimentati ad energia elettrica e quindi anche meno rumorosi, serviranno a garantire maggioredei vicoli stretti deldi, rispondendo così alle lamentele e ai disagi più volte registrati negli ultimi tempi da parte dei residenti del cuore antico della città. Questa mattina, in piazza Largo Campo, il sindaco Vincenzo Napoli, insieme all’amministratore unico diPulita, Vincenzo Bennet, hanno presentato in particolare una nuova mini lavastrade elettrica acquistata appositamente ...

