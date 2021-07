Ryanair | annunciate nuove rotte a meno di 20 euro | la lista

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono ben sei ledae che coinvolgono l’aeroporto di Genova. Inoltre biglietti a partire da 19,99Buone notizie per i viaggiatori via aria: la compagnia aereaha annunciato lo scorso 27 luglio il suo operativo per la ripresa da Genova, che conta 22 voli settimanali verso 9 destinazioni. I L'articolo proviene da Consumatore.com.