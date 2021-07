Rugby a 7 | Olimpiadi Tokyo | Nuova Zelanda e Fiji non sbagliano | ecco la finale più attesa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Saranno i campioni olimpici in carica dellee gli All Blacks 7s neozelandesi a giocarsi oggi alle 11 la medaglia d’oro nela sette. Nessuna sorpresa, dunque, in semidove le favorite d’obbligo non steccano. Parte piano lanella semicontro la Gran Bretagna. Primi sette minuti di studio, dove alla meta di Scott Curry i britannici rispondono con la marcatura del solito Dan Norton e pareggio. Ma proprio prima dell’intervallo arriva la meta di Regan Ware che spezza l’equilibrio. E nella ripresa è ondata nera. Ancora Ware allunga, poi va a segno Dylan ...