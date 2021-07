Rugby a 7 | Olimpiadi Tokyo | Fiji bis d’oro | battuta la Nuova Zelanda! Argentina | clamoroso bronzo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono lea conquistare la medaglianel torneo dia sette a2021 e i figiani bissano il successo di Rio 2016. Non riesce a conquistare il trono d’Olimpia laZelanda, con gli All Blacks 7s sempre costretti a inseguire.incredibile per l’. Partenza devastante delleche rubano un pallone, poi sul prosieguo dell’azione si involano con Meli Derenalagi fino in meta per il 5-0 iniziale. Insistono i figiani, calcio a seguire, fallo neozelandese e vantaggio, ma in area di meta il difensore non riesce ad annullare, ...