Rottamazione cartelle | Saldo e Stralcio e Condono | ecco le nuove date per le sanatorie

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Durante l'iter di conversione in legge del decreto Sostegni Bis, come da programma è entrata la proroga per i pagamenti di-ter e. E lehanno i crismi dell'ufficialità dal momento che il Senato ha approvato in via definitiva il testo del decreto. Il calendario dei pagamenti quindi subisce un inevitabile cambiamento, ma favorevole ai contribuenti che sono da oltre un anno e mezzo alle prese con le gravi conseguenze anche economiche del Covid. Più tempo per pagare lee per i piani rateali die ...