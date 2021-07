Rosetti primo azzurro positivo a covid | vaccinato con 2 dosi

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Brunodel canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è risultatoala un’ora dalla sua finale del 4 senza, che ha poi vinto il bronzo. L’atleta, ilitalianoai Giochi, era statocon doppia dose di vaccino Moderna, come apprende l’Adnkronos.è al momento asintomatico e isolato in unhotel.è stato sostituito in extremis da Marco Di Costanzo, che ha completato l’equipaggio formato da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, e Giuseppe Vicino. La barca ...

Primo caso di positività al Covid nell'Italia Team alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È il canottiere azzurro Bruno Rosetti, che avrebbe dovuto gareggiare nel 4 senza. Rosetti è stato già trasferito in un hotel per l'isolamento, ma dovrebbe essere asintomatico. A sostituire in finale Rosetti c'è Marco Di Costanzo, che avrebbe dovuto prendere parte alla semifinale del 2 senza e a sua volta sostituito.