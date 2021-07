Roma. Lei lo lascia, lui dà fuoco a due attività commerciali: arrestato stalker piromane (VIDEO) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Aveva dato fuoco a due attività legate all’ex fidanzata perché proprio non riusciva ad accettare la fine della loro storia. Un vero e proprio incubo per la ragazza, che è stata stalkerizzata dall’ex compagno con una lunga serie di messaggi e appostamenti anche nei pressi del bar dove lavorava. Un incubo a cui la Polizia di Stato ha messo la parola fine perché lo stalker ‘piRomane’, un 39enne Romano, è stato fermato, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma. stalkerizza l’ex fidanzata e le incendia due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Aveva datoa duelegate all’ex fidanzata perché proprio non riusciva ad accettare la fine della loro storia. Un vero e proprio incubo per la ragazza, che è stataizzata dall’ex compagno con una lunga serie di messaggi e appostamenti anche nei pressi del bar dove lavorava. Un incubo a cui la Polizia di Stato ha messo la parola fine perché lo‘pine’, un 39enneno, è stato fermato, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale diizza l’ex fidanzata e le incendia due ...

Roma - Due incendi palesemente dolosi - uno ad un CAF e l'altro ad un bar, avvenuti a pochi giorni di distanza tra la fine di maggio e l'inizio di giugno ...

