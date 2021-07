Roma, il nuovo nome per l’attacco arriva dalla Serie A (Di mercoledì 28 luglio 2021) Shomurodov alla Roma: è il nuovo nome di mercato del DS Tiago Pinto per il ruolo di punta da affiancare ad Edin Dzeko. I contatti con l’entourage dell’attaccante uzbeco sono iniziati da tempo, ma prima c’è da convincere Preziosi. Shomurodov alla Roma, i giallorossi continuano il casting centravanti Si fa in salita la pista Azmoun dello Zenit per la Roma, sul giocatore infatti c’è forte il Bayer Leverkusen. Come conferma Gianluca Di Marzio, la prima scelta per l’attacco giallorosso è ora Eldor Shomurodov. Già avviati i contatti con l’entourage del giocatore, resta però da trovare ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Shomurodov alla: è ildi mercato del DS Tiago Pinto per il ruolo di punta da affiancare ad Edin Dzeko. I contatti con l’entourage dell’attaccante uzbeco sono iniziati da tempo, ma prima c’è da convincere Preziosi. Shomurodov alla, i giallorossi continuano il casting centravanti Si fa in salita la pista Azmoun dello Zenit per la, sul giocatore infatti c’è forte il Bayer Leverkusen. Come conferma Gianluca Di Marzio, la prima scelta pergiallorosso è ora Eldor Shomurodov. Già avviati i contatti con l’entourage del giocatore, resta però da trovare ...

