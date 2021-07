Roma, il candidato sindaco di centrodestra Michetti: “Non voglio fare nessun appello pro vaccini” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Mi sono vaccinato consapevolmente, con tutte e due le dosi, ma non posso fare appelli da sindaco, perché rispetto la libertà di ognuno. C’è gente che è terrorizzata dal vaccino. Il principio di libertà va rispettato, non spetta a me”. Enrico Michetti, candidato sindaco per il centrodestra alle amministrative di Roma, non farà nessun appello ai cittadini della Capitale affinché si vaccinino contro il Covid. L’avvocato si smarca così dai suoi sostenitori. Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e il segretario ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Mi sono vaccinato consapevolmente, con tutte e due le dosi, ma non possoappelli da, perché rispetto la libertà di ognuno. C’è gente che è terrorizzata dal vaccino. Il principio di libertà va rispettato, non spetta a me”. Enricoper ilalle amministrative di, non faràai cittadini della Capitale affinché sino contro il Covid. L’avvocato si smarca così dai suoi sostenitori. Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e il segretario ...

CarloCalenda : Il PD ha deciso di non avere altro dialogo che con Conte. E ha risposto negativamente oggi su Bentivogli. Anzi, su… - VittorioSgarbi : #roma #rinascimento #michettisindaco Garantire la libertà di tutti. Enrico Montesano non sarà candidato con «Rinasc… - ilriformista : 'Di fronte a questa confusione figuriamoci se io posso fare degli appelli. Non posso imporre ad una persona di inoc… - AntoSaccone : RT @UdcIta: Ieri sera incontro a Roma con il candidato sindaco del centrodestra @EnricoMichetti alla presenza del segretario nazionale Udc… - UdcIta : Ieri sera incontro a Roma con il candidato sindaco del centrodestra @EnricoMichetti alla presenza del segretario na… -