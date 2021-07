Roma, ecco gli anelli in edizione limitata: lo sponsor scalda i tifosi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma - La Roma continua la ricerca di nuovi sponsor per incrementare i ricavi e ridurre il passivo nel bilancio. Il Ceo giallorosso Guido Fienga sta lavorando proprio su questo aspetto studiando ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 luglio 2021)- Lacontinua la ricerca di nuoviper incrementare i ricavi e ridurre il passivo nel bilancio. Il Ceo giallorosso Guido Fienga sta lavorando proprio su questo aspetto studiando ...

Advertising

virginiaraggi : In Piazza del Campidoglio, fino al 1° agosto, la mostra fotografica Storie di Microcredito di Roma Capitale. Ecco i… - gualtierieurope : Ecco come stanno le cose sui #rifiuti a #Roma. È tempo di voltare pagina. Questa vergogna deve finire. E finirà!… - repubblica : Roma, ecco un'altra gaffe del Campidoglio: via Depretis diventa De Petris - PieroSterlini : RT @FabrizioDelpret: Il candidato sindaco di Roma #Michetti - prestanome del duo #Salvini - #Meloni - ha dichiarato che non farà appelli ai… - sportli26181512 : Roma, ecco gli anelli in edizione limitata: lo sponsor scalda i tifosi: In vendita le divise del test d’esordio con… -