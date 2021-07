Roma, Adriano Panzironi apre il supermercato online Life120: “Già 500 persone prenotate” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Adriano Panzironi torna a rimontare le pagine di giornale dopo il suo investimento nei negozi a marchio Life120. Il giornalista 48enne sembra impossibile da fermare: reduce di una multa di oltre 260mila euro per la sua emittente, Life120 Channel, arrivata dall’Agcom, da una denuncia all’Ordine dei medici di Roma e da varie querele di società e associazioni. Oggi, Panzironi, ha deciso di imbarcarsi in un nuovo investimento: i negozi a marchio Life120. La pandemia non è un problema, la spesa infatti si fa online; ci sono le immagini, i prezzi e anche le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021)torna a rimontare le pagine di giornale dopo il suo investimento nei negozi a marchio. Il giornalista 48enne sembra impossibile da fermare: reduce di una multa di oltre 260mila euro per la sua emittente,Channel, arrivata dall’Agcom, da una denuncia all’Ordine dei medici die da varie querele di società e associazioni. Oggi,, ha deciso di imbarcarsi in un nuovo investimento: i negozi a marchio. La pandemia non è un problema, la spesa infatti si fa; ci sono le immagini, i prezzi e anche le ...

