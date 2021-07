Rogo Sardegna | la Procura indaga per incendio colposo | al momento senza indagati

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Unpartito, quasi certamente, da un'auto in panne, in piena campagna, che ha preso fuoco. Ma poi, ci potrebbe essere la mano dell'uomo nel gigantescoche ha divorato il Montiferru, nell'...

Unpartito, quasi certamente, da un'auto in panne, in piena campagna, che ha preso fuoco. Ma poi, ... oggi ha parlato in Consiglio regionale il governatore dellaChristian Solinas. "Le ...Due elicotteri stanno intervenendo anche sulancora attivo a Serri, nel Sud, mentre sono stati già spenti gli incendi divampati a San Basilio , sempre nel Sude a Tortolì in ...Il fuoco continua a flagellare le campagne della Sardegna. Nella giornata di oggi sono stati tredici gli incendi che si sono sviluppati sul territorio regionale, sei dei quali hanno costretto i mezzi ...Quattro richieste di interventi in Calabria. Continua senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche o ...