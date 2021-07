Rogo Oristanese, inchiesta Procura per incendio colposo (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo sul gigantesco Rogo che ha divorato il Montiferru, nell'Oristanese. Lo conferma all'ANSA il Procuratore, Domenico Ezio Basso, precisando che l'inchiesta è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ladi Oristano ha aperto un fascicolo sul gigantescoche ha divorato il Montiferru, nell'. Lo conferma all'ANSA iltore, Domenico Ezio Basso, precisando che l'è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Sardegna brucia ancora, due focolai ancora attivi. Un allevatore di Cuglieri rischia la vita per salvare 400 pec… - Agenzia_Ansa : Roghi in #Sardegna, fiamme da quasi tre giorni. Proseguono gli interventi di soccorso. La protezione civile: ancora… - Agenzia_Ansa : Un vasto incendio alle porte di Santu Lussurgiu, nell'Oristanese, sta lambendo il centro abitato e sono già 60 le p… - lrcasanova1 : RT @TgLa7: Rogo Oristanese, inchiesta Procura per incendio colposo. Al momento fascicolo senza indagati - AnsaSardegna : Rogo Oristanese, inchiesta Procura per incendio colposo. Al momento fascicolo senza indagati #ANSA -