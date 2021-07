Roberto De Cesare: “Le piccole aziende artigianali incontrano difficoltà in provincia” (Di giovedì 29 luglio 2021) di Monica De Santis Roberto De Cesare è da un paio di mesi il nuovo presidente provinciale dell’Acai l’associazione cattolica artigiani italiani. A due mesi dalla sua nomina, dopo la dipartita del dottore Perrone, a lui il compito di traghettare gli iscritti all’associazione verso la ripresa dopo lo stop, forzato, causa pandemia. Un gruppo quello dell’Acai che vanta un bel numero di iscritti in tutta la provincia di Salerno di piccole e medie imprese… “Abbiamo molti iscritti, ma come è facile capire, attualmente gli artigiani e non solo nel salernitano, ma un po’ ovunque non godo di ottima salute, in ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 29 luglio 2021) di Monica De SantisDeè da un paio di mesi il nuovo presidentele dell’Acai l’associazione cattolica artigiani italiani. A due mesi dalla sua nomina, dopo la dipartita del dottore Perrone, a lui il compito di traghettare gli iscritti all’associazione verso la ripresa dopo lo stop, forzato, causa pandemia. Un gruppo quello dell’Acai che vanta un bel numero di iscritti in tutta ladi Salerno die medie imprese… “Abbiamo molti iscritti, ma come è facile capire, attualmente gli artigiani e non solo nel salernitano, ma un po’ ovunque non godo di ottima salute, in ...

