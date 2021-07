Rivoluzione per la sanità: Marche Nord provinciale affiancata da altre 4 aziende (Di mercoledì 28 luglio 2021) PESARO - Più che una riforma, una Rivoluzione sanitaria. L'azienda ospedaliera Marche Nord non sarà abolita con il superamento dell'ospedale unico di Pesaro e Fano, in funzione del quale era stata ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 28 luglio 2021) PESARO - Più che una riforma, unasanitaria. L'azienda ospedalieranon sarà abolita con il superamento dell'ospedale unico di Pesaro e Fano, in funzione del quale era stata ...

Advertising

Radio3tweet : La dittatura di Fulgencio Batista fu, per lui e per tanti, la scossa che portò alla lotta armata ma il primo tentat… - marcotravaglio : I DRAGARÀN L’ayatollah Khomeini aveva i Pasdaràn, i Guardiani della Rivoluzione. Draghi ha i Guardiani della Restau… - VittorioSgarbi : Oggi a Roma abbiamo presentato il simbolo della lista per il consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco de… - chidambara09 : RT @Leonardo_IT: Capaci di acquisire dati e trasformarli in informazioni utili per abilitare processi decisionali e produttivi, i #droni sa… - carutig : RT @ritella_ale: Le prossime sfide devono essere l’occasione per portare avanti quello che abbiamo sviluppato nella festa. Il rapporto con… -