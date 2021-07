(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Nel primo pomeriggio unadi 66 anni ha perso ildella propria autovettura, una Fiat 500 mentre percorreva il Viale Principe di Napoli. L’auto hato due, finendo la propria corsa di traverso sulla carreggiata contro una Chrysler Pt Cruiser in sosta, danneggiandola. Subito soccorsa, la conducente della Fiat è stata precauzionalmente trasportata presso il vicino Pronto Soccorso del Fatebenefratelli per un esame più approfondito da parte dei medici. Sul posto è intervenuta la Volante della Polizia di Stato per effettuare i rilievi L'articolo proviene ...

Advertising

anteprima24 : ** Rione Ferrovia, donna perde il controllo dell'auto e impatta tre vetture (FOTO) ** - MIKIBAR1 : @SecolodItalia1 Il rione Ferrovia di Foggia è in mano a questi Animali Illegali aiutati da una merda di Sinistra - sulsitodisimone : RT @StampaAlessandr: Le cartoline di Tony Frisina: lungo le ferrovia al rione Pista le prime “case economiche' - StampaAlessandr : Le cartoline di Tony Frisina: lungo le ferrovia al rione Pista le prime “case economiche' -

Ultime Notizie dalla rete : Rione Ferrovia

anteprima24.it

... divenuta negli ultimi anni un polo ricreativo imprescindibile e uno spazio verde fondamentale per gli abitanti dele non solo. L'appuntamento è per giovedì 29 luglio alle ore 21:30. L'...... è previsto un parco pubblico e ciclopedonale che connette il comparto dell'Ex Macello con ildi Giubiano e con il centro grazie ad un collegamento di mobilita dolce che supera la. "L'...Enzo Savastano torna alle origini. Dopo una sfilza di traguardi nazionali, tra i quali spiccano il Premio Satira di Forte dei Marmi, la vittoria a Musicultura nel 2019 e la partecipazione come cast fi ...La presentazione della campagna di Angelo Moretti Sindaco è in programma martedì 27 luglio alle ore 20.00. L'appuntamento è alla Cittadella del Welcome (ex asilo San Pio, via San Giovanni di Dio, Rion ...