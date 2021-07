Rinviato a settimana prossima decreto Green pass su scuole e trasporti. Prima la giustizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi è ancora orientato, riferiscono fonti della maggioranza, a introdurre l’obbligo vaccinale per i professori in modo da permettere il ritorno in classe in sicurezza... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi è ancora orientato, riferiscono fonti della maggioranza, a introdurre l’obbligo vaccinale per i professori in modo da permettere il ritorno in classe in sicurezza...

Advertising

539th : Si rinvia il decreto su green pass a scuola e sui trasporti, il governo prende una settimana di tempo per vedere l'… - avv_procopio : @frasianonimeper Ancora nulla.. Ho rinviato anche la data che avevo fissato per inizio settimana prossima.. ?? - _UnaLola : @thepalecountess Io ho rinviato di una settimana, se smetto di andarci anche solo una volta so che è finita e visti i risultati sarei folle - stocaxxoxxxxx1 : @Liberop79653844 @AlexGiudetti Rinviato a prossima settimana per smorzare gli animi. - FPiccinni : @mongiaka_96 Esattamente. Noi abbiamo prenotato il vaccino il prima possibile per poter andare in vacanza con almen… -