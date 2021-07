Rinnovo Belotti | offerta monstre del Torino Parola all’attaccante

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato: maxidella società granata ad Andreaper ildel contratto Ilprosegue la strategia di convincimento di Andrea, che andrà in scadenza il 30 giugno 2022 e potrebbe lasciare la società granata già in estate. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Urbano Cairo avrebbe offerto 3,2 milioni di euro al suo capitano. La palla passa ora a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Torino | Dalle impressioni sulla squadra al tema del rinnovo di #Belotti: le parole di #Cairo - DiMarzio : #Calciomercato | #Torino-#Belotti, i dettagli della proposta di rinnovo - persemprecalcio : ?? E' un caso sempre più spinoso quello che sta coinvolgendo Il #Torino e #Belotti. #Cairo ammette un’offerta di ri… - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Torino-#Belotti, i dettagli della proposta di rinnovo - diegofornero : Domandona: un eventuale rinnovo di #Belotti col #Torino a cifre più che raddoppiate (quasi 4 milioni coi bonus) avr… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Belotti

Sul fronte del contratto di Andrea(27) in scadenza a giugno 2022 nessuna novità eccetto le parole di Cairo che ha spiegato a Sky di aver " fatto un'offerta molto importante per il". ...... mentre peril futuro è ancora da scrivere con il giocatore poco convinto dalle ...è però poco probabile viste anche le recenti dichiarazioni di Cairo che ha confermato sia l'offerta di(...Se i granata non riusciranno a convincere il loro capitano, il Gallo potrebbe lasciare Torino nelle prossime settimane ...Le ultime stagioni del Torino non sono state entusiasmanti, il presidente Cairo ha sempre costruito squadre ambiziose con innesti di buon livello, ma il rendimento in campo non è stato di certo positi ...