Riforma Superbonus, il condono sugli abusi edilizi ora varrà anche per gli edifici ante 1967 (Di mercoledì 28 luglio 2021) dell'Avv. Emanuele Montini* Dopo l'apposizione della questione di fiducia alla Camera dei Deputati sulla legge di conversione, in attesa della lettura del Senato (probabilmente solo formale), la Riforma del Superbonus ormai si può dire stabilizzata e si possono individuare i connotati della nuova sanatoria edilizia amministrativa contenuta nell'art. 33 del decreto legge n. 77/2021. A parte la sanatoria di fatto per gli interventi post 1967, di cui si è già parlato (per la prima volta il condono edilizio non costa nulla e l'abusivo viene anche premiato), ...

