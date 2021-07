Riforma Giustizia, Conte: “Accordo vicino? Lavoriamo affinché i processi si facciano” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “L’Accordo sulla Riforma della Giustizia è vicino? Noi Lavoriamo sempre perché le riforme si facciano e si velocizzino i processi per una Giustizia più equa e più efficiente e ovviamente che i processi si celebrino”. Così Giuseppe Conte, lasciando in tarda serata Palazzo Madama dove ha avuto una serie di incontri con i senatori M5s, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un aggiornamento sulla trattativa in corso con il governo sulla Riforma del processo penale L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) “L’sulladella? Noisempre perché le riforme sie si velocizzino iper unapiù equa e più efficiente e ovviamente che isi celebrino”. Così Giuseppe, lasciando in tarda serata Palazzo Madama dove ha avuto una serie di incontri con i senatori M5s, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un aggiornamento sulla trattativa in corso con il governo sulladel processo penale L'articolo proviene da Il Fatto ...

petergomezblog : Riforma della giustizia, Conte: “Non voglio neppure considerare l’ipotesi in cui non venga modificato il testo” - fattoquotidiano : Riforma Cartabia, Morra: “Con nuova norma avremo giustizia di classe. Resteranno impuniti i privilegiati” - matteosalvinimi : andranno valutati i dati, senza complicare la vita alle famiglie con costi e burocrazia in più. Inoltre, mentre i 5… - thecoolmauri : RT @_MicroMega_: #RiformaCartabia: ingiustizia di forma e di merito - L’analisi è al centro di un convegno che il 29 luglio vedrà interven… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Riforma Giustizia, Conte: “Accordo vicino? Lavoriamo affinché i processi si facciano” -