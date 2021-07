Riforma Cartabia, Conte: “Il Parlamento decide la priorità dei reati da perseguire? Norma critica” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giuseppe Conte, leader in pectore del M5s, dopo aver terminato gli incontri con i deputati pentastellati, lasciando la Camera dei deputati per dirigersi al Senato, ha risposte ad alcune domande dei giornalisti. L’ex presidente del Consiglio, alla domanda se vada cambiata la Norma della Riforma Cartabia che delega al Parlamento le priorità dei reati da perseguire come segnalato anche dalla sesta Commissione del Csm ha dichiarato che “ritengo anche quella una Norma critica perché, anche se in altri ordinamenti indirizzi del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giuseppe, leader in pectore del M5s, dopo aver terminato gli incontri con i deputati pentastellati, lasciando la Camera dei deputati per dirigersi al Senato, ha risposte ad alcune domande dei giornalisti. L’ex presidente del Consiglio, alla domanda se vada cambiata ladellache delega alledeidacome segnalato anche dalla sesta Commissione del Csm ha dichiarato che “ritengo anche quella unaperché, anche se in altri ordinamenti indirizzi del ...

Advertising

fattoquotidiano : Riforma Cartabia, l’Anm di Venezia: “Qui il 59% dei processi d’Appello dura più di due anni. In fumo procedimenti p… - petergomezblog : Riforma Cartabia, Forza Italia tenta l’ultimo blitz e presenta una norma “salva Berlusconi”: alle 15 il voto in com… - fattoquotidiano : Il blitz era stato studiato per tempo. Gli avvocati di Silvio Berlusconi avevano cercato, comma per comma, se nella… - tobefreeforever : RT @FQLive: #ULTIMORA Riforma Cartabia, Conte: 'Priorità reati decise dal Parlamento? Norma critica' - NRinascimentale : RT @matteosalvinimi: andranno valutati i dati, senza complicare la vita alle famiglie con costi e burocrazia in più. Inoltre, mentre i 5Ste… -