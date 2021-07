Riccardo Muti festeggia 80 anni in 'tour' tra palchi e concerti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Riccardo Muti festeggia i suoi 80 anni senza fermarsi, con un'agenda fitta di appuntamenti pubblici e privati. Il 28 luglio il Maestro festeggerà il compleanno a Ravenna con la famiglia, mentre il 29 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 luglio 2021)i suoi 80senza fermarsi, con un'agenda fitta di appuntamenti pubblici e privati. Il 28 luglio il Maestro festeggerà il compleanno a Ravenna con la famiglia, mentre il 29 ...

