Riccardo Muti compie 80 anni: «Mia cara Napoli, riconquista il tuo primato» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Riccardo Muti compie oggi 80 anni. «Sarà un semplice momento di festa in famiglia con moglie, figli e nipoti. Ho-ttanta fede che le cose migliorino in questo mondo...» nota... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 28 luglio 2021)oggi 80. «Sarà un semplice momento di festa in famiglia con moglie, figli e nipoti. Ho-ttanta fede che le cose migliorino in questo mondo...» nota...

Advertising

teatrolafenice : ?? Buon compleanno a Riccardo Muti, il primo ad inaugurare la nostra riapertura dopo la sciagura dell'incendio. 80 s… - gennaromigliore : Cari auguri per i suoi 80 anni al Maestro Riccardo Muti, icona di stile e rigore, orgoglio italiano e napoletano ne… - RaiNews : Oggi compie 80 anni Riccardo Muti, e non si contano gli omaggi previsti in suo onore: domani sarà protagonista del… - AScribellito : RT @formichenews: 80 anni di #RiccardoMuti. ?? Le foto di Umberto Pizzi ?? ?? - lamescolanza : Stasera Rai5 festeggerà l’ottantesimo compleanno del Maestro Riccardo Muti -