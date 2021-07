Riapertura stadi, la Serie A minaccia lo sciopero (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sta creando non pochi problemi la questione del distanziamento per quanto riguarda la Riapertura degli stadi. La Federcalcio e la Lega Serie A hanno infatti chiesto l’abolizione al Comitato tecnico scientifico l’abolizione del vincolo dell’obbligo di un metro di distanza tra le persone, cosa impossibile da far coincidere con una Riapertura degli stadi con una capienza del 50%, considerando che negli impianti i seggiolini sono separati in media da 75 centimetri. I club infatti vorrebbero che il Green Pass venisse utilizzato come strumento per la Riapertura degli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sta creando non pochi problemi la questione del distanziamento per quanto riguarda ladegli. La Federcalcio e la LegaA hanno infatti chiesto l’abolizione al Comitato tecnico scientifico l’abolizione del vincolo dell’obbligo di un metro di distanza tra le persone, cosa impossibile da far coincidere con unadeglicon una capienza del 50%, considerando che negli impianti i seggiolini sono separati in media da 75 centimetri. I club infatti vorrebbero che il Green Pass venisse utilizzato come strumento per ladegli ...

