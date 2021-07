Riapertura stadi | la Serie A minaccia di scioperare | le ultime

(Di mercoledì 28 luglio 2021) È caos. Ladie di non scendere in campo il 22 agosto per la prima giornata di campionato La Federcalcio e la LegaA hanno scritto al Comitato tecnico scientifico per chiedere ufficialmente di sciogliere il vincolo del distanziamento sociale. Si tratta della norma che impone la distanza di almeno un metro tra le persone, ma neglii seggiolini sono separati in media da 75 centimetri. Un dettaglio che impedisce oggi a quasi tutti i club di riaprire i proprial 50% della loro capienza. Secondo ...

... palestre e piscine, cinema e teatri, oltre che ae concerti, sagre, eventi e convegni) anche ...solo per i lavoratori del comparto sanità) anche al personale scolastico in vista della...? Mi auguro che, quanto prima, si possano rivedere i tifosi sugli spalti, perché senza loro non è calcio. Anche le prestazioni dei calciatori vengono influenzate dalla presenza o ...Nel Consiglio federale di ieri si è parlato di riapertura degli stadi. “Il 50% concesso dal Governo a patti e condizioni non è soddisfacente e inapplicabile al calcio – ha spiegato Gravina – se sarà n ...È caos riapertura stadi. La Serie A minaccia di scioperare e di non scendere in campo il 22 agosto per la prima giornata di campionato La Federcalcio e la Lega Serie A hanno scritto al Comitato tecnic ...