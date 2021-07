Riapertura stadi | la FIGC pensa ai posti a scacchiera | la situazione

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Per aumentare ia sedere negli, laavrebbe proposto una disposizione aSi continua a dialogare per aumentare la capienza degliper l’inizio dei campionati in italiani. In zona bianca, la presenza dei tifosi è stata aumentata al 50% ma con un distanziamento che deve restare di un metro altrimenti si ritorna a una capienza tra il 25 e il 30%. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per sopperire a questa condizione, laavrebbe proposto al Governo una disposizione adeia sedere negli ...

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura stadi

Ai microfoni di calciomercato.com , ha parlato il giornalista Mario Sconcerti : facendo delle dichiarazioni nei confronti delladegli. Le parole di Mario Sconcerti 'Non penso che i comitati scientifici siano contro il calcio, eppure oggi non basta neanche il 50% dopo aver chiesto prima il dieci e poi il venti. ......il sondaggio che terrorizza il governo La misura sarà contenuta insieme al piano per la... palestre e piscine, cinema e teatri,e concerti, eventi e convegni. In un primo momento si ...Come riportato da La Gazzetta dello Sport a proposito della riapertura degli stadi, l'ultimo decreto del Governo consente, in zona bianca, di ospitare il 50% dei tifosi all'interno degli impianti, ma ...Prima i trasporti poi la scuola e il lavoro: ecco come il governo vuole modificare l'obbligo di certificazione verde ...