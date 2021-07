Rho | carabinieri inseguono auto che tenta di investirli | poi sparano per fermarla

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 28 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Idi Rho hanno inseguito un veicolo in fuga e sparato per bloccarlo dopo che il conducente aveva speronato l’dei militari eto di investire uno degli operatori in servizio. E’ successo la scorsa notte poco prima dell’una a Rho, dove una pattuglia della locale Stazioneintercettava un veicolo già in fuga tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...