Restomod - Ritorno al futuro per 10 icone senza tempo - FOTO GALLERY (Di mercoledì 28 luglio 2021) Meccaniche d'avanguardia, vestite da linee rétro reinterpretate secondo l'estetica contemporanea: questo è il Restomod, uno dei trend automotive che hanno preso piede negli ultimi anni. Rimettere in strada icone del passato senza mezze misure, sfruttando nuovamente il loro sex appeal per far breccia a colpo sicuro nei cuori degli appassionati. C'è chi ha puntato sulla cesellatura artistica, chi su motori elettrici e chi ha deciso di esplorare inediti segmenti di mercato. Nella nostra rassegna abbiamo raccolto dieci esempi di Restomod tra i più interessanti realizzati finora. Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 luglio 2021) Meccaniche d'avanguardia, vestite da linee rétro reinterpretate secondo l'estetica conranea: questo è il, uno dei trend automotive che hanno preso piede negli ultimi anni. Rimettere in stradadel passatomezze misure, sfruttando nuovamente il loro sex appeal per far breccia a colpo sicuro nei cuori degli appassionati. C'è chi ha puntato sulla cesellatura artistica, chi su motori elettrici e chi ha deciso di esplorare inediti segmenti di mercato. Nella nostra rassegna abbiamo raccolto dieci esempi ditra i più interessanti realizzati finora.

Advertising

RValdemburg : Restomod Ritorno al futuro per 10 icone senza tempo - FOTO GALLERY - zazoomblog : Restomod - Ritorno al futuro per 10 icone senza tempo - FOTO GALLERY - #Restomod #Ritorno #futuro #icone - dinoadduci : Restomod - Ritorno al futuro per 10 icone senza tempo - FOTO GALLERY - viaggiareonthe1 : Restomod - Ritorno al futuro per 10 icone senza tempo - FOTO GALLERY - gponedotcom : Renault R5 Maxi Turbo, ritorno in chiave moderna con oltre 400 CV: Il restomod della Renault 5 Turbo parla chiaro:… -

Ultime Notizie dalla rete : Restomod Ritorno Restomod, 10 auto iconiche portate ai giorni nostri: la Foto Gallery - Quattroruote.it Quattroruote Ritorno al futuro per 10 icone senza tempo - FOTO GALLERY Il restauro di glorie del passato rappresenta uno dei trend automotive più in voga del momento: in questa rassegna abbiamo raccolto alcuni tra gli esempi più significativi ...

La Renault 5 torna e fa sognare coi suoi 400 CV Il costruttore francese Legende Automobiles ha riprogettato l’iconica Renault 5: tante migliorie al modello, ma un prezzo che non tutti potranno permettersi.

Il restauro di glorie del passato rappresenta uno dei trend automotive più in voga del momento: in questa rassegna abbiamo raccolto alcuni tra gli esempi più significativi ...Il costruttore francese Legende Automobiles ha riprogettato l’iconica Renault 5: tante migliorie al modello, ma un prezzo che non tutti potranno permettersi.