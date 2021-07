Replica ufficiale e scadenza su bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Risulta in programma oggi 28 luglio una scadenza importante per quanto concerne il bonus collaboratori sportivi, in riferimento non solo a coloro che devono presentare ancora la domanda per le quote di aprile e maggio, ma anche per chi si è attardato nel fare richiesta in merito al primo trimestre di questo 2021. Alle informazioni appena rilasciate, con il termine fissato alle 14 di questo mercoledì per i ritardatari, si aggiunge poi una risposta ufficiale di Sport e Salute, in modo da fornire indicazioni a chi si ritrova con il saldo bloccato. Qualche chiarimento sul ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Risulta in programma oggi 28 luglio unaimportante per quanto concerne il, in riferimento non solo a coloro che devono presentare ancora la domanda per le quote di, ma anche per chi si è attardato nel fare richiesta in merito al primo trimestre di questo 2021. Alle informazioni appena rilasciate, con il termine fissato alle 14 di questo mercoledì per i ritardatari, si aggiunge poi una rispostadi Sport e Salute, in modo da fornire indicazioni a chi si ritrova con il saldo bloccato. Qualche chiarimento sul ...

