Renzi appoggia Letta alle suppletive di Siena: “Così la finiamo con la storia dello stai sereno” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Più che una pace sembra un armistizio quello scoppiato nelle ultime ore tra Enrico Letta e Matteo Renzi, apparsi pronti (a parole) ad archiviare il famigerato “Enrico, stai sereno” con il pieno sostegno di Italia Viva alla candidatura del segretario del Partito democratico alle suppletive di Siena. Letta si candida a occupare in autunno il seggio rimasto vacante alla Camera dei deputati dopo le dimissioni dell’ex ministro dell’Economia e attuale presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, con l’intenzione di sconfiggere il candidato unitario del ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Più che una pace sembra un armistizio quello scoppiato nelle ultime ore tra Enricoe Matteo, apparsi pronti (a parole) ad archiviare il famigerato “Enrico,” con il pieno sostegno di Italia Viva alla candidatura del segretario del Partito democraticodisi candida a occupare in autunno il seggio rimasto vacante alla Camera dei deputati dopo le dimissioni dell’ex ministro dell’Economia e attuale presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, con l’intenzione di sconfiggere il candidato unitario del ...

Advertising

Paba6720 : RT @FrancescoSaro: Renzi appoggia Letta a Siena. Che accordo hanno fatto? Renzi non fa nulla gratis... - coriolano2011 : RT @FrancescoSaro: Renzi appoggia Letta a Siena. Che accordo hanno fatto? Renzi non fa nulla gratis... - Grunf74 : RT @FrancescoSaro: Renzi appoggia Letta a Siena. Che accordo hanno fatto? Renzi non fa nulla gratis... - marco061066 : RT @FrancescoSaro: Renzi appoggia Letta a Siena. Che accordo hanno fatto? Renzi non fa nulla gratis... - Iris29469791 : RT @FrancescoSaro: Renzi appoggia Letta a Siena. Che accordo hanno fatto? Renzi non fa nulla gratis... -