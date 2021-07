Regione Sicilia, la senatrice Sudano e il consigliere Sammartino pronti a lasciare Italia Viva per entrare nella Lega (Di mercoledì 28 luglio 2021) Da Matteo Renzi a Matteo Salvini. Dopo settimane di voci e smentite è pronto l’ultimo salto della coppia di renziani Siciliani, Valeria Sudano e Luca Sammartino. Lei senatrice e lui consigliere regionale per Italia Viva, entrambi catanesi, infoltiranno adesso le file dei leghisti Siciliani. Portando in dono il loro pacchetto di voti e un processo in cui il secondo è accusato di corruzione elettorale. Un salto sul carroccio degli ormai ex renziani che scatenerà non pochi mal di pancia tra i leghisti Siciliani e in tutto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Da Matteo Renzi a Matteo Salvini. Dopo settimane di voci e smentite è pronto l’ultimo salto della coppia di renzianini, Valeriae Luca. Leie luiregionale per, entrambi catanesi, infoltiranno adesso le file dei leghistini. Portando in dono il loro pacchetto di voti e un processo in cui il secondo è accusato di corruzione elettorale. Un salto sul carroccio degli ormai ex renziani che scatenerà non pochi mal di pancia tra i leghistini e in tutto il ...

