Recovery europeo | perché alla faccia di qualche politicante gufo questi soldi faranno bene al Paese | l' analisi di Pasini

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nel 2020 il mondo ha vissuto la peggiore recessione della nostra storia. Solo i conflitti mondiali sono stati in grado di mettere in ginocchio così tante economie. Tutti i paesi occidentali hanno registrato il più alto crollo dell'attività economica degli ultimi anni. In molti Stati il Pil è tornato indietro di anni. E l'Italia purtroppo si posiziona tra i paesi più colpiti. Il nostro Pil pro capite del 2020 (37.905 dollari) è tornato ai livelli del 1994 (38.116 dollari). È l'ennesima conferma della gravità di questa crisi. Non si tratta solo degli effetti economici e sanitari della pandemia. È da più di un decennio che il nostrosta vivendo un lento declino. La ...

Advertising

RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il piano di ripresa europeo espanderà il ruolo delle piccole e medie imprese nella ricostruzione dell'economia europea,… - EURACTIVItalia : Il piano di ripresa europeo espanderà il ruolo delle piccole e medie imprese nella ricostruzione dell'economia euro… - omalamentsoio : RT @LucaBianchedi: Ma il gasolio a 1.57 è la benzina a 1. 7 fanno parte del recovery plan europeo o del piano nazionale? - laperlaneranera : RT @Musso___: Interessante. E il semestre europeo?Lo ha messo in nota, scritto in piccolo? - MarceVann : RT @DentroMontanaro: -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery europeo

ANSA Nuova Europa

... intervenuta in dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo al Dl. '...finchè non lavoriamo pensando in un'ottica anche visionaria di Paese Italia in un contesto...Ancora in materia diPlan, Pino Musolino (AdSP Mar Tirreno Centro - Settentrionale) ha ha ...Alis Matteo Arcese che ha spiegato "Siamo tra i Paesi più credibili nel contestoma siamo ..."Questo decreto crea un procedimento 'ad hoc' che permetterà ad una serie di opere di particolare rilevanza strategica per il mezzogiorno come la realizzazione dell'asse ferroviario Palermo-Catania-Me ...“Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) si intende imprimere una spinta al processo di convergenza delle regioni meridionali verso ...