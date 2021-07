Real Madrid, David Alaba positivo al Covid-19 (Di mercoledì 28 luglio 2021) David Alaba è risultato positivo al Covid-19. Inizia in salita l’avventura dell’austriaco con i blancos, che hanno annunciato la sua positività dichiarando che il giocatore è ora in isolamento presso l’hotel che lo ospita. Alaba, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco, è il secondo giocatore contagiato nella squadra di Carlo Ancelotti, l’altro e’ il francese Karim Benzema. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021)è risultatoal-19. Inizia in salita l’avventura dell’austriaco con i blancos, che hanno annunciato la sua positività dichiarando che il giocatore è ora in isolamento presso l’hotel che lo ospita., arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco, è il secondo giocatore contagiato nella squadra di Carlo Ancelotti, l’altro e’ il francese Karim Benzema. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Calcio: Real Madrid. Alaba positivo Il nazionale austriaco, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco, in isolamento MADRID (SPAGNA) - Inizia in salita l'avventura di David Alaba al Real Madrid. Il club blanco, infatti, ha annunciato che il nazionale austriaco, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco, è risultato positivo al Covid - 19 e ora si trova in isolamento presso l'...

