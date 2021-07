Re Mida Messi | Whatsapp lo paga per pubblicare la sua videochiamata alla famiglia dopo la Coppa America

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Leovoleva solo festeggiare con lala conquista della. Ha preso lo smartphone a ha videochiamato la, a casa. Quella, come tutto ciò che tocca, s’è trasformata in oro.hato la star argentina (ancora ufficialmente disoccupata) persui social il video di quel momento, usandolo per pubblicizzare le videochiamate della piattaforma di messaggistica. Il video, in cuiparlare con la moglie Antonella Roccuzzo e i figli (“Dove ...