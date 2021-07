Rainbow Six, l’ex di GiG si scusa con il coach: “Non dovevo dire quelle cose, ho rovinato la sua vita” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ellis “GiG” Hindle, coach del team Invictus Gaming, ha ricevuto le scuse da parte della sua ex fidanzata per aver “offuscato” il suo nome e la sua onorabilità. GiG era stato accusato di aver aggredito la sua ex compagna, Aimee Southern, durante la loro relazione, durata meno di 12 mesi tra il 2019 e il 2020. Aimee Southern, in una dichiarazione rilasciata lo scorso 30 aprile, rivelava che Hindle, 21 anni, l’aveva tradita e aggredita verbalmente e fisicamente. “Mi ha urlato contro l’intero viaggio verso casa sua – aveva raccontato la giovane – Mi ha lasciato un enorme livido sul mio braccio con piccoli tagli provocati dalle sue unghie”. l’ex fidanzata aveva ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ellis “GiG” Hindle,del team Invictus Gaming, ha ricevuto le scuse da parte della sua ex fidanzata per aver “offuscato” il suo nome e la sua onorabilità. GiG era stato accusato di aver aggredito la sua ex compagna, Aimee Southern, durante la loro relazione, durata meno di 12 mesi tra il 2019 e il 2020. Aimee Southern, in una dichiarazione rilasciata lo scorso 30 aprile, rivelava che Hindle, 21 anni, l’aveva tradita e aggredita verbalmente e fisicamente. “Mi ha urlato contro l’intero viaggio verso casa sua – aveva raccontato la giovane – Mi ha lasciato un enorme livido sul mio braccio con piccoli tagli provocati dalle sue unghie”.fidanzata aveva ...

