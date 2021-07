RAI SPORT: “Vecino-Napoli la verità sulla trattativa. Galliani ipotesi clamorosa su Tutino” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Vecino-Napoli, il club azzurro si è fatto avanti con l’Iter per il centrocampista che piace a Spalletti. Galliani sogna la coppia Ounas – Tuttino. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai SPORT, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ha riportato le ultime sulle trattative del club partenopeo: Vecino-Napoli: LE ULTIME “Vi dò alcune novità di giornata. Vecino-Napoli? Dall’Inter e dall’entourage del calciatore mi dicono che il ragazzo non ha mai chiesto la cessione, per raggiungere Spalletti al Napoli. Simone Inzaghi vuole ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 28 luglio 2021), il club azzurro si è fatto avanti con l’Iter per il centrocampista che piace a Spalletti.sogna la coppia Ounas – Tuttino. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai, ai microfoni di radio Kiss Kissha riportato le ultime sulle trattative del club partenopeo:: LE ULTIME “Vi dò alcune novità di giornata.? Dall’Inter e dall’entourage del calciatore mi dicono che il ragazzo non ha mai chiesto la cessione, per raggiungere Spalletti al. Simone Inzaghi vuole ...

