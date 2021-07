Raggi: "Presto lo sgombero di CasaPound". Ma la prefettura si irrita e la corregge (Di mercoledì 28 luglio 2021) Succede questo: Virginia Raggi esce da un incontro in prefettura e annuncia che “Presto” sarà sgomberata la sede di CasaPound all’Esquilino, storica occupazione dei fascisti del terzo millennio. La notizia è di quelle ghiotte perché portare a casa un risultato del genere per la sindaca sarebbe o sarà un asso nella manica incredibile, soprattutto nei confronti di quell’elettorato di sinistra a cui guarda con insistenza. L’annuncio via social della sindaca coglie però in contropiede la prefettura guidata da Matteo Piantedosi. irritata per queste modalità comunicative e soprattutto per un ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Succede questo: Virginiaesce da un incontro ine annuncia che “” sarà sgomberata la sede diall’Esquilino, storica occupazione dei fascisti del terzo millennio. La notizia è di quelle ghiotte perché portare a casa un risultato del genere per la sindaca sarebbe o sarà un asso nella manica incredibile, soprattutto nei confronti di quell’elettorato di sinistra a cui guarda con insistenza. L’annuncio via social della sindaca coglie però in contropiede laguidata da Matteo Piantedosi.ta per queste modalità comunicative e soprattutto per un ...

