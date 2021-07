Ragazzo quasi ammazzato a botte e coltellate: il raid di un 16enne e un 18enne (in fuga in Francia) (Di mercoledì 28 luglio 2021) fuga fallita. Sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Pioltello i due ragazzi che lunedì sera hanno quasi ucciso a botte e coltellate un 19enne di Melzo. Il blitz dei due aggressori - un ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 28 luglio 2021)fallita. Sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Pioltello i due ragazzi che lunedì sera hannoucciso aun 19enne di Melzo. Il blitz dei due aggressori - un ...

Advertising

MassiAny : RT @SMaurizi: Ieri un ragazzo trentenne, Daniel #Hale, ex analista dell’intelligence che lavorava per il segretissimo #JSOC in #Afghanistan… - MamomcMaurizio : RT @SMaurizi: Ieri un ragazzo trentenne, Daniel #Hale, ex analista dell’intelligence che lavorava per il segretissimo #JSOC in #Afghanistan… - giuleg : RT @SMaurizi: Ieri un ragazzo trentenne, Daniel #Hale, ex analista dell’intelligence che lavorava per il segretissimo #JSOC in #Afghanistan… - RaffaellaDani : RT @SMaurizi: Ieri un ragazzo trentenne, Daniel #Hale, ex analista dell’intelligence che lavorava per il segretissimo #JSOC in #Afghanistan… - original_igi : RT @SMaurizi: Ieri un ragazzo trentenne, Daniel #Hale, ex analista dell’intelligence che lavorava per il segretissimo #JSOC in #Afghanistan… -