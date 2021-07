Ragazze olimpiche

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 28 luglio 2021) "Sad but not surprised. Angry but not surprised”. No, non è il tweet di ieri, quando è tornata al confine della pedana ma invece di prenderne possesso come sempre, come quattro anni fa per quattro volte a Rio, come le cinque volte all-around nel mondo, si è seduta a guardare. Triste ma non sorpresa, Simone Biles l’aveva scritto qualche tempo fa, dimostrando anche un bel ritmo con le parole e non solo con il corpo e gli attrezzi. A Tokyo, era la campionessa più attesa, la ragazza magnifica e coraggiosa. Quella che si era ribellata contro un sistema che non aveva abbastanza punti per classificare la sua bravura e premiare gli esercizi che solo lei, lei sola al mondo, sa fare. La predestinata ...