Quante dediche per Federica Pellegrini | da Marchisio a Cremonini

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tanti gli omaggi che sta ricevendo in queste ore la Divina Sono tantissimi i messaggi che tanti sportivi, ma non solo, stanno rivolgendo anel giorno del suo ultimo 200 a livello internazionale. L’ennesimo attestato di stima per una campionessa che ha scritto una pagina del nuoto e in generale dello sport italiano. Tra lepiù intense quella del cantante italiano, Cesare. “Esistono sportivi di grande esperienza che hanno vinto moltissimo per la loro fame di risultati e che hanno entusiasmato milioni di tifosi, poi la passione che li ha guidati supera i confini delle carriere e persino ...

Advertising

auroomalik : mamma mia quante dediche, mi emoziono?? - giuse1908 : Quante dediche, quante! #fuckyou - LeleRM81 : @gyn_lemon Quante dediche stasera ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Quante dediche

DiLei

Il 19 luglio 1988, Laura Laurenzi scrive per La Repubblica un lungo servizio in titolato... Con grafia quasi indecifrabile De Michelis ha scritto decine e decine di: al suo autista della ...volte vi è capitato di non avere idee per il pranzo o per le cena e di esservi recati sul ... Ce lo confermano, piuttosto, i diversi scatti e le numeroseche la conduttrice televisiva è ...Aveva detto che si sarebbe divertita, aveva promesso che ci avrebbe fatto emozionare e Federica Pellegrini, ancora una volta, non ha tradito le nostre aspettative. Stanotte alle 3.30 orario italiano l ...L’attore romano, da pochi giorni papà per la seconda volta, esprime parole d’amore Un testo dolcissimo e toccante dettato dall’immensa gioia che prova Enrico Brignano è pazzo d’amore per il figlio app ...